RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве и еще двух областях частично применяют отключение света, - "Укрэнерго"

Фото: В Киеве и еще двух областях частично применяют отключение света (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве, а также в Киевской и Житомирской областях частично применяют отключение света из-за значительных повреждений сетей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

В энергосистеме Украины электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления.

"Однако из-за значительных повреждений сетей, которые нанесли россияне, сохраняются сетевые ограничения в Житомирской, Киевской областях и в г. Киеве. Сейчас в этих регионах применяются ограничения потребления", - сказано в сообщении.

Между тем, в других областях ограничений, которые приводили бы к необходимости ограничения потребителей, нет. Лимиты потребления в регионы не приводились.

Так, энергосистема работает стабильно, синхронно с Европой.

Напомним, что в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов Киева действуют отключения согласно графикам.

РБК-Украина также сообщало, что в Житомире могут возобновить работы электротранспорта в течение 10-12 дней.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергиявідключеня світлаУкрэнерго