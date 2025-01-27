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У Києві та ще 9 містах України зафіксували температурні рекорди (карта)

Понеділок 27 січня 2025 11:42
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У Києві та ще 9 містах України зафіксували температурні рекорди (карта) У 10 містах України зафіксували температурні рекорди (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли про низку нещодавніх температурних рекордів. Їх зафіксували у Києві та ще 9 містах України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Де в Україні зафіксували нові температурні рекорди

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, низку температурних рекордів було встановлено в Україні впродовж неділі, 26 січня.

"Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати", - пояснили синоптики.

Виходячи з оприлюдненої карти, денні температурні максимуми було встановлено у 10 містах:

  • у Сумах - 5,7°С;
  • у Полтаві - 5,7°С;
  • у Харкові - 6,2°С;
  • у Кропивницькому - 6,6°С;
  • у Хмельницькому - 6,9°С;
  • у Чернігові - 7,1°С;
  • у Вінниці - 7,3°С;
  • у Києві - 7,4°С;
  • у Житомирі - 7,6°С;
  • у Львові - 7,9°С.

У Києві та ще 9 містах України зафіксували температурні рекорди (карта)

Температурні рекорди 26 січня 2025 року (карта: facebook.com/UkrHMC

Зазначимо, що на сьогодні, 27 січня, українцям прогнозували хмарну погоду з проясненнями та без опадів. Вітер - південний, 5-10 м/с. У Карпатах - місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі в середньому - від 0 градусів до 5 градусів тепла. Вдень - від 5 до 10 градусів за Цельсієм.

На Прикарпатті та в Криму - 9-14°С. У східних областях та у Карпатах вдень - від 2 до 7 градусів вище нуля.

У Києві та ще 9 містах України зафіксували температурні рекорди (карта)

Прогноз погоди від УкрГМЦ на 27 січня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Тим часом на високогір'ї Івано-Франківської області та у східній частині Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень, помаранчевий).

У Києві та ще 9 містах України зафіксували температурні рекорди (карта)

Попередження про сніголавинну небезпеку (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про кліматичний прогноз на 2025 рік - чи "накриє" Землю чергова хвиля спеки та чого чекати українцям.

Читайте також, як температурні рекорди "сіють хаос" у водних ресурсах Землі й чому вчені б'ють на сполох.

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