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В Киеве и еще 9 городах Украины зафиксировали температурные рекорды (карта)

Понедельник 27 января 2025 11:42
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В Киеве и еще 9 городах Украины зафиксировали температурные рекорды (карта) В 10 городах Украины зафиксировали температурные рекорды (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали о ряде недавних температурных рекордов. Их зафиксировали в Киеве и еще 9 городах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

Где в Украине зафиксировали новые температурные рекорды

Согласно информации Укргидрометцентра, ряд температурных рекордов был установлен в Украине в течение воскресенья, 26 января.

"Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты", - объяснили синоптики.

Исходя из обнародованной карты, дневные температурные максимумы были установлены в 10 городах:

  • в Сумах - 5,7°С;
  • в Полтаве - 5,7°С;
  • в Харькове - 6,2°С;
  • в Кропивницком - 6,6°С;
  • в Хмельницком - 6,9°С;
  • в Чернигове - 7,1°С;
  • в Виннице - 7,3°С;
  • в Киеве - 7,4°С;
  • в Житомире - 7,6°С;
  • во Львове - 7,9°С.

В Киеве и еще 9 городах Украины зафиксировали температурные рекорды (карта)

Температурные рекорды 26 января 2025 года (карта: facebook.com/UkrHMC

Отметим, что на сегодня, 27 января, украинцам прогнозировали облачную погоду с прояснениями и без осадков. Ветер - южный, 5-10 м/с. В Карпатах - местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью в среднем - от 0 градусов до 5 градусов тепла. Днем - от 5 до 10 градусов по Цельсию.

На Прикарпатье и в Крыму - 9-14°С. В восточных областях и в Карпатах днем - от 2 до 7 градусов выше нуля.

В Киеве и еще 9 городах Украины зафиксировали температурные рекорды (карта)

Прогноз погоды от УкрГМЦ на 27 января (карта: facebook.com/UkrHMC)

Между тем на высокогорье Ивано-Франковской области и в восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень, оранжевый).

В Киеве и еще 9 городах Украины зафиксировали температурные рекорды (карта)

Предупреждение о снеголавинной опасности (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее мы рассказывали о климатическом прогнозе на 2025 год - "накроет" ли Землю очередная волна жары и чего ждать украинцам.

Читайте также, как температурные рекорды "сеют хаос" в водных ресурсах Земли и почему ученые бьют тревогу.

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