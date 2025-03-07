У Києві та ще 13 містах України зафіксували температурні рекорди: де найтепліше (карта)

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли про низку нещодавніх температурних рекордів. Їх зафіксували у Києві та ще 13 містах України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
Згідно з інформацією Укргідрометцентру, низку температурних рекордів було встановлено в Україні впродовж четверга, 6 березня.
"Перегляньте карту нижче, щоб дізнатися, які значення температури спостерігаються у різних областях", - додали синоптики.
Виходячи з оприлюдненої УкрГМЦ карти, денні температурні максимуми було встановлено у 14 містах:
Зазначимо, що на сьогодні, 7 березня, українцям прогнозували денні температури на рівні (в середньому) 12-17 градусів за Цельсієм. Вітер - переважно західний, 7-12 м/с.
"Над територією України продовжить панувати тепла повітряна маса. Погоду зумовить поле підвищеного атмосферного тиску, тож опадів не очікується, вітер послабшає", - розповіли в УкрГМЦ.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, якої погоди чекати українцям на вихідні.
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