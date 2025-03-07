В Киеве и еще 13 городах Украины зафиксировали температурные рекорды: где теплее всего (карта)

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали о ряде недавних температурных рекордов. Их зафиксировали в Киеве и еще 13 городах Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
Согласно информации Укргидрометцентра, ряд температурных рекордов был установлен в Украине в течение четверга, 6 марта.
"Посмотрите карту ниже, чтобы узнать, какие значения температуры наблюдаются в разных областях", - добавили синоптики.
Исходя из обнародованной УкрГМЦ карты, дневные температурные максимумы были установлены в 14 городах:
Отметим, что на сегодня, 7 марта, украинцам прогнозировали дневные температуры на уровне (в среднем) 12-17 градусов по Цельсию. Ветер - преимущественно западный, 7-12 м/с.
"Над территорией Украины продолжит господствовать теплая воздушная масса. Погоду обусловит поле повышенного атмосферного давления, поэтому осадков не ожидается, ветер ослабеет", - рассказали в УкрГМЦ.
Напомним, ранее мы рассказывали, какой погоды ждать украинцам на выходные.
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