У Києві та половині областей України оголосили тривогу

Повітряну тривогу у столиці, Київській та Чернігівській областях оголосили о 10:39.

Перед цим повітряна тривога охопила частину східних областей, центральні та південні регіони України. У Дніпрі пролунали вибухи.

Варто зазначити, що Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для Київської та Чернігівської областей, а також про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Карта повітряних тривог станом на 10:40

Нічна атака

В ніч на 18 квітня російська армія вчергове атакувала Україну. Окупанти випустили 13 дронів-камікадзе з Приморсько-Ахтарська та мису Чауда у Криму. Сили ППО збили всі дрони.

Ворожі безпілотники долетіли аж до західних регіонів. Вибухи лунали у Хмельницькій області. В Івано-Франківській області вночі працювала ППО. Голова Івано-Франківської ОВА зазначила, що окупанти націлилися на критичну інфраструктуру. Через падіння уламків виникли пожежі. На щастя, ніхто не постраждав.