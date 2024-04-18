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У Києві та половині областей України оголосили тривогу

Фото: у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Повітряну тривогу у Києві та половині областей України оголосили у четвер, 18 квітня. Є загроза ударів ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Повітряну тривогу у столиці, Київській та Чернігівській областях оголосили о 10:39. 

Перед цим повітряна тривога охопила частину східних областей, центральні та південні регіони України. У Дніпрі пролунали вибухи.

Варто зазначити, що Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для Київської та Чернігівської областей, а також про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Карта повітряних тривог станом на 10:40

Нічна атака 

В ніч на 18 квітня російська армія вчергове атакувала Україну. Окупанти випустили 13 дронів-камікадзе з Приморсько-Ахтарська та мису Чауда у Криму. Сили ППО збили всі дрони.

Ворожі безпілотники долетіли аж до західних регіонів. Вибухи лунали у Хмельницькій області. В Івано-Франківській області вночі працювала ППО. Голова Івано-Франківської ОВА зазначила, що окупанти націлилися на критичну інфраструктуру. Через падіння уламків виникли пожежі. На щастя, ніхто не постраждав.

 

 

Удар по Чернігову

Вчора, 17 квітня, росіяни завдали ракетного удару по Чернігову "Іскандерами". Ворог атакував центральну частину міста. Внаслідок атаки загинули 18 осіб, поранення отримали 78 людей. Серед постраждалих є діти, а серед жертв 25-річна лейтенант поліції

Детальніше про наслідки удару по Чернігову - у матеріалі РБК-Україна.

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