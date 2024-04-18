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В Киеве и половине областей Украины объявили тревогу

Фото: в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Воздушная тревога в Киеве и половине областей Украины была объявлена в четверг, 18 апреля. Есть угроза ударов ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушная тревога в столице, Киевской и Черниговской областях была объявлена в 10:39.

До этого воздушная тревога охватила часть восточных областей, центральные и южные регионы Украины. В Днепре прогремели взрывы.

Стоит отметить, что Воздушные силы предупредили о ракетной опасности для Киевской и Черниговской областей, а также об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Карта воздушных тревог по состоянию на 10:40

Ночная атака

В ночь на 18 апреля российская армия в очередной раз атаковала Украину. Оккупанты выпустили 13 дронов-камикадзе из Приморско-Ахтарска и мыса Чауда в Крыму. Силы ПВО сбили все дроны.

Вражеские беспилотники долетели до западных регионов. Взрывы раздавались в Хмельницкой области. В Ивано-Франковской области ночью работала ПВО. Глава Ивано-Франковской ОВА отметила, что оккупанты нацелились на критическую инфраструктуру. Из-за падения обломков возникли пожары. К счастью, никто не пострадал.

 

Удар по Чернигову

Вчера, 17 апреля, россияне нанесли ракетный удар по Чернигову "Искандерами". Враг атаковал центральную часть города. В результате атаки погибли 18 человек, ранения получили 78 человек. Среди пострадавших есть дети, а среди жертв 25-летняя лейтенант полиции

Детальнее о последствиях удара по Чернигову - в материале РБК-Украина.

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