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У Дніпрі пролунали вибухи. Є загроза балістики

Дніпро, Четвер 18 квітня 2024 10:37
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У Дніпрі пролунали вибухи. Є загроза балістики Фото: у Дніпрі пролунали вибухи 18 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи у четвер, 18 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Дніпрі чутно звук вибуху", - йдеться у повідомленні.

Пізніше місцеві ЗМІ повідомили про повторні вибухи.

Повітряна тривога в Україні

На даний момент у частині регіонів України оголошено повітряну тривогу. Починаючи з 10:18 "почервоніли" Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Запорізька, Дніпропетровська та Харківська області.

У Повітряних силах попередили про загрозу балістики.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!" – розповіли військові.

Обстріл Чернігова

17 квітня, близько 9:00, під час повітряної тривоги ракетами "Іскандер" російські війська вдарили майже по центру Чернігова, де завжди перебувають багато людей.

Городяни опинились під завалами. Майже одразу з'явилась інформація про загиблих та багатьох поранених. Рятувальна операція тривала протягом всьго дня. Весь час кількість загиблих та поранених зростала, декілька людей зникли, серед поранених були і діти.

Вже на ранок, 18 квітня, у Чернігові завершили рятувальну операцію після ракетного удару РФ. Внаслідок атаки загинули 18 осіб, ще 78 постраждали.

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