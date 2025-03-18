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У Києві та на півночі України оголошено повітряну тривогу: в чому причина

Ілюстративне фото: у Києві та на півночі України оголошено повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, а також низці північних областей України оголошено повітряну тривогу. Попереджають про загрозу безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 09:02 повітряну тривогу оголошено у: 

  • Києві; 
  • Київській області; 
  • Чернігівській області; 
  • Сумській області. 

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Як пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), у Київській області існує загроза застосування ворогом ударних безпілотників.  

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до обстрілів України. Для атак ворог застосовує різні типи ракет, керовані авіаційні бомби (КАБи), дрони й артилерією. До атак дронами терористи вдаються фактично кожної ночі, що створює серйозну загрозу для цивільних. Сьогоднішня ніч не стала виключенням. Після 23 години у низці областей було оголошено повітряну тривогу. Пізніше стало відомо, що у районі Черкас було чутно вибухи.

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КиївВійна в УкраїніПовітряна тривога