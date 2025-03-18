У Києві та на півночі України оголошено повітряну тривогу: в чому причина

У Києві, а також низці північних областей України оголошено повітряну тривогу. Попереджають про загрозу безпілотних літальних апаратів (БпЛА).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 09:02 повітряну тривогу оголошено у:
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
Як пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), у Київській області існує загроза застосування ворогом ударних безпілотників.
Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до обстрілів України. Для атак ворог застосовує різні типи ракет, керовані авіаційні бомби (КАБи), дрони й артилерією. До атак дронами терористи вдаються фактично кожної ночі, що створює серйозну загрозу для цивільних. Сьогоднішня ніч не стала виключенням. Після 23 години у низці областей було оголошено повітряну тривогу. Пізніше стало відомо, що у районі Черкас було чутно вибухи.
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