В Киеве и на севере Украины объявлена воздушная тревога: в чем причина

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) регулярно прибегает к обстрелам Украины. Для атак враг применяет различные типы ракет, управляемые авиационные бомбы (УАБы), дроны и артиллерию. К атакам дронами террористы прибегают фактически каждую ночь, что создает серьезную угрозу для гражданских. Сегодняшняя ночь не стала исключением. После 23 часов в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Позже стало известно, что в районе Черкасс были слышны взрывы.

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