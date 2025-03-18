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В Киеве и на севере Украины объявлена воздушная тревога: в чем причина

Иллюстративное фото: в Киеве и на севере Украины объявлена воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве, а также ряде северных областей Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждают об угрозе беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 09:02 воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Черниговской области;
  • Сумской области.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Как пишут Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Киевской области существует угроза применения врагом ударных беспилотников.

 

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) регулярно прибегает к обстрелам Украины. Для атак враг применяет различные типы ракет, управляемые авиационные бомбы (УАБы), дроны и артиллерию. К атакам дронами террористы прибегают фактически каждую ночь, что создает серьезную угрозу для гражданских. Сегодняшняя ночь не стала исключением. После 23 часов в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Позже стало известно, что в районе Черкасс были слышны взрывы.

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