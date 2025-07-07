В Киеве и по областям второй раз за утро объявлен сигнал тревоги: какая причина

В Киеве и ряде регионов Украины утром понедельника, 7 июля, снова объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал тревоги был объявлен в столице, а уже через несколько минут предупреждение об опасности распространилось на восточные и северные регионы.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы.

В то же время в Харьковской и Сумской областях продолжается угроза от ударных дронов типа "Шахед".

Обновлено в 09:20

В Киеве и по областям объявлен отбой тревоги как из-за баллистики, так и из-за угрозы "Шахедов".

Жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и, при наличии угрозы, сразу направляться в укрытия. В то же время в Украине действует запрет на фото- и видеосъемку работы сил ПВО.

Где объявлена тревога