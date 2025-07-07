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В Киеве и по областям второй раз за утро объявлен сигнал тревоги: какая причина

Понедельник 07 июля 2025 09:10
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В Киеве и по областям второй раз за утро объявлен сигнал тревоги: какая причина Иллюстративное фото: в Киеве и по областям второй раз за утро объявлен сигнал тревоги (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде регионов Украины утром понедельника, 7 июля, снова объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал тревоги был объявлен в столице, а уже через несколько минут предупреждение об опасности распространилось на восточные и северные регионы.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы.

В то же время в Харьковской и Сумской областях продолжается угроза от ударных дронов типа "Шахед".

Обновлено в 09:20

В Киеве и по областям объявлен отбой тревоги как из-за баллистики, так и из-за угрозы "Шахедов".

Жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и, при наличии угрозы, сразу направляться в укрытия. В то же время в Украине действует запрет на фото- и видеосъемку работы сил ПВО.

Где объявлена тревога

В Киеве и по областям второй раз за утро объявлен сигнал тревоги: какая причина

Ночная атака РФ по Украине

Этой ночью российская армия традиционно атаковала территорию Украины ударными дронами типа "Шахед". Под вражеским обстрелом были Харьков, Одесса и Киев.

В частности, в Киеве, по предварительным данным, обошлось без пострадавших, но есть разрушения.

А вот в Одессе жертвой удара стал один человек, также зафиксированы повреждения по городу.

А вот о последствиях атаки по Харькову - читайте в материале РБК-Украина.

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