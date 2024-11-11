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У Києві та областях України скасовують екстрені графіки відключень світла

Фото: світло повертається після загрози масованого ракетного удару (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Києві та областях України скасовують екстрені відключення світла, введені вранці через загрозу масованого ракетного удару з російської авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обленерго.

Зокрема, у ДПЕК повідомили, що за вказівкою "Укренерго" поступово повертають світло у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

Крім того, у "Чернігівобнерго" повідомили: "Заживлюємо усіх споживачів. О 13:08 отримали команду НЕК "Укренерго" про включення усіх черг Графіка аварійних відключень (ГАВ)".

"Харківоблнернерго" повідомило: "У Харківській області скасовано графіки аварійних відключень. Усі споживачі будуть заживлені найближчим часом".

Аналогічні повідомлення розміщені на сайтах інших обленерго.

Загроза обстрілу

Нагадаємо, вранці 11 листопада у низці областей України запровадили аварійні відключення світла у зв'язку з ракетною загрозою.

Однак, сьогодні масованого обстрілу не було, незважаючи на те, що російські бомбардувальники прилітали до місця пусків над Каспійським морем.

Графіки відключень вводилися в:

  • Сумської області,
  • Житомирської області,
  • Харківської області,
  • Черкаської області,
  • Дніпропетровської області
  • Миколаївської області,
  • Кіровоградської області,
  • Полтавської області,
  • Донецької області,
  • Чернігівській області,
  • Києві
  • Київській області.

 

 

Потім в "Укренерго" повідомили, що обмеження вже найближчим часом скасують.

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УкренергоГрафіки відключення світла