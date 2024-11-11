Аварійні відключення світла найближчим часом будуть скасовані, - "Укренерго"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

"Застосовані вранці у більшості областей аварійні відключення були тимчасовими і найближчим часом будуть скасовані. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - пише "Укренерго".

Споживання світла

Станом на сьогодні споживання світла відповідає сезонним показникам. Вчора ж, 10 листопада, добовий максимум був зафіксований увечері. Тоді ж споживання було на 3,3% вищим, ніж минулого тижня, 3 листопада.

Українська енергосистема продовжує відновлюватись від масованих обстрілів російських терористів. Через це вранці та ввечері в енергосистемі зберігається дефіцит потужності.

"Відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 1 876 МВт•год, з максимальною потужністю в окремі години до 300 МВт", - зазначає "Укренерго".

Обстріли України

Раніше "Укренерго" повідомляло, що в зимовий період в Україні можливі планові відключення електроенергії, які будуть запроваджуватися за графіками та залежатимуть від погодних умов і ступеня морозів.

Очікується, що за сприятливих обставин - за відсутності масованих атак та при помірних температурах до -5 - Україна зможе пройти зиму з мінімальними або взагалі без обмежень у споживанні електрики.

Кабінет Міністрів України також затвердив зміни до Порядку регулювання лімітів електроспоживання.