Небезпечний період. Навіщо РФ імітувала пуски з Ту-95МС та коли може бути обстріл

РФ вранці підіймала в повітря Ту-95МС та МіГ-31К , зімітувавши масований удар. І хоча пуски ракет ворог не здійснив, але в багатьох регіонах України вводили превентивні відключення світла для убезпечення енергетики.

Що це означає, навіщо РФ імітація удару і коли чекати на масований обстріл - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що відомо про імітацію РФ масованого ракетного удару?

Близько третьої години ночі ворог підняв в повітря бомбардувальники Ту-95МС. Згодом злетіли й носії "Кинджалів" Міг-31К. Вдосвіта Повітряні сили навіть повідомляли про пуски крилатих ракет з району Каспійського моря. Через що в Україні була масштабна повітряна тривога.

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, всього росіяни підняли в повітря 16 Ту-95МС, а саме 11 літаків з аеродрому "Оленья" та 5 - з "Енгельс-2".

"Згідно з можливостями російської авіації, ті що злітали з "Оленьї", мали можливості нести десь в середньому 2 ракети на один борт. Тобто це 22 ракети. Ті, що злітали з "Енгельса", вони мали можливість нести від 2 до 4 ракет на борт. Бо тут відстань впливає на завантаження ще. Отже, там могло бути як 10, так і 20 ракет", - пояснює Коваленко.

Як зазначив експерт, з цього можна зробити висновок, що всього у разі пусків ворог міг застосувати від 30 до 50 ракет. При цьому МіГ-31К злітало в кількості 3 одиниць з аеродрому "Приволзький". Тобто це ще 3 ракети "Кинджал".

Втім, пуски ракет стратегічної авіації не підтвердилися. За даними моніторингових каналів, бомбардувальники виконали тренувальний політ, вийшовши на пускові рубежі та здійснили "імітаційні пуски". Тож близько 09:00 почалися відбої тривоги.

Але в Києві та багатьох областях, щоб уберегти енергосистему від можливого, оголошували про превентивне відключення світла. Як пояснили в "Укренерго", застосовані вранці у більшості областей аварійні відключення були тимчасовими та найближчим часом будуть скасовані.

Яка мета росіян?

Як зазначили в Центрі протидії дезінформації, відпрацювання противником тактики пусків з імітацією - це частина підтримування авіації в готовності до дій. Ще одна мета ворога - психологічний тиск.

"Як і говорив, у росіян все готово до масованих обстрілів. Ракет вистачає, вони накопичені на аеродромах стратегічної авіації і далі накопичуються. Авіація також готова", - повідомили в ЦДП.

Мережею також почали ширити тезу про те, що така імітація масованого обстрілу могла бути сигналом російського диктатора Володимира Путіна для обраного президента США Дональда Трампа про те, що він хоче продовження розмови з ним "про Україну без України". Хоча в самому Кремлі заперечують факт розмови як такий.

"Якщо загально подивитися на ці майже три роки війни, як відбуваються російські пуски і так далі, то ми неодноразово спостерігали, як не тільки МіГ-31, а й Ту-95МС підіймаються в повітря, виходять на пускові, а потім повертаються. Це вже неодноразово було. Тому я б це якось не пов'язував саме з демонстрацією (Путіна для Трампа - ред.)", - вважає Коваленко.

Він зазначає, що зараз взагалі Путіну зарано демонструвати Трампу будь-що. Адже до інавгурації новобраного президента ще два з половиною місяці.

"Тому якщо щось і демонструвати, то це б доцільно було б демонструвати в січні. А зараз це скоріше це була така підготовка, відпрацювання маршрутів для подальшого ракетного терору проти нашої енергосистеми", - додає Коваленко.

Коли може бути масований ракетний обстріл?

На думку експерта, цього сезону окупанти будуть раціональніше підходити до масованих ракетних атак, аніж робили це у 2022 та 2023 роках.

"Хоча у 2023-му все ж таки вони покращили показники ударів, на жаль. Вони не те щоб навчилися, а почали ці удари робити більш ефективними, аніж це було в 2022-му", - уточнює співрозмовник.

Він не виключає, що в цьому році російськими військами будуть використані ще нові елементи під час цих ударів, які підвищать ефективність з їх боку. Окрім всього іншого є побоювання, що вони розпочнуть ці удари, коли почнуться морози.

"Це логічно. Зараз їм поки зарано це робити. При чому морози не такі на два-три дні з -5, 0 градусів і знову +5 +7. Ні. А якраз за прогнозом, коли ці морози можуть кілька тижнів тривати. Тобто -10 -15 градусів, коли відбувається відповідне навантаження, перенавантаження енергосистеми. Оце буде більш такий небезпечний період", - вважає Коваленко.

Втім, у будь-якому випадку, якщо ворогу щось "стрельне в мозок", то він може і завтра запустити ракети. Тобто вони в цьому питанні РФ непередбачувана, додає експерт.