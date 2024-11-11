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В Киеве и областях Украины отменяют экстренные графики отключений света

Фото: свет возвращается после угрозы массированного ракетного удара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Киеве и областях Украины отменяют экстренные отключения света, введенные утром из-за угрозы массированного ракетного удара с российской авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы облэнерго.

В частности, в ДТЭК сообщили, что по указанию "Укрэнерго" постепенно возвращают свет в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

Кроме того, в "Черниговэнерго" сообщили: "Запитываем всех потребителей. В 13:08 получили команду НЭК "Укрэнерго" о включении всех очередей Графика аварийных отключений (ГАО)".

"Харьковоблнернерго" сообщило: "В Харьковской области отменены графики аварийных отключений. Все потребители будут заживлены в ближайшее время".

Аналогичные сообщения размещены на сайтах других облэнерго.

Угроза обстрела

Напомним, утром 11 ноября в ряде областей Украины ввели аварийные отключения света в связи с ракетной угрозой.

Однако сегодня массированного обстрела не было, несмотря на то, что российские бомбардировщики прилетали к месту пусков над Каспийским морем.

Графики отключений вводились в:

  • Сумской области,
  • Житомирской области,
  • Харьковской области,
  • Черкасской области,
  • Днепропетровской области,
  • Николаевской области,
  • Кировоградской области,
  • Полтавской области,
  • Донецкой области,
  • Черниговской области,
  • Киеве
  • Киевской области.

 

 

Затем в "Укренерго" сообщили, что ограничения уже в ближайшее время отменят.

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УкрэнергоГрафики отключения света