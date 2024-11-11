У Києві та областях України скасовують екстрені графіки відключень світла
У Києві та областях України скасовують екстрені відключення світла, введені вранці через загрозу масованого ракетного удару з російської авіації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обленерго.
Зокрема, у ДПЕК повідомили, що за вказівкою "Укренерго" поступово повертають світло у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.
Крім того, у "Чернігівобнерго" повідомили: "Заживлюємо усіх споживачів. О 13:08 отримали команду НЕК "Укренерго" про включення усіх черг Графіка аварійних відключень (ГАВ)".
"Харківоблнернерго" повідомило: "У Харківській області скасовано графіки аварійних відключень. Усі споживачі будуть заживлені найближчим часом".
Аналогічні повідомлення розміщені на сайтах інших обленерго.
Загроза обстрілу
Нагадаємо, вранці 11 листопада у низці областей України запровадили аварійні відключення світла у зв'язку з ракетною загрозою.
Однак, сьогодні масованого обстрілу не було, незважаючи на те, що російські бомбардувальники прилітали до місця пусків над Каспійським морем.
Графіки відключень вводилися в:
- Сумської області,
- Житомирської області,
- Харківської області,
- Черкаської області,
- Дніпропетровської області
- Миколаївської області,
- Кіровоградської області,
- Полтавської області,
- Донецької області,
- Чернігівській області,
- Києві
- Київській області.
Потім в "Укренерго" повідомили, що обмеження вже найближчим часом скасують.