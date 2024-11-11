В Киеве и областях Украины отменяют экстренные графики отключений света
В Киеве и областях Украины отменяют экстренные отключения света, введенные утром из-за угрозы массированного ракетного удара с российской авиации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы облэнерго.
В частности, в ДТЭК сообщили, что по указанию "Укрэнерго" постепенно возвращают свет в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.
Кроме того, в "Черниговэнерго" сообщили: "Запитываем всех потребителей. В 13:08 получили команду НЭК "Укрэнерго" о включении всех очередей Графика аварийных отключений (ГАО)".
"Харьковоблнернерго" сообщило: "В Харьковской области отменены графики аварийных отключений. Все потребители будут заживлены в ближайшее время".
Аналогичные сообщения размещены на сайтах других облэнерго.
Угроза обстрела
Напомним, утром 11 ноября в ряде областей Украины ввели аварийные отключения света в связи с ракетной угрозой.
Однако сегодня массированного обстрела не было, несмотря на то, что российские бомбардировщики прилетали к месту пусков над Каспийским морем.
Графики отключений вводились в:
- Сумской области,
- Житомирской области,
- Харьковской области,
- Черкасской области,
- Днепропетровской области,
- Николаевской области,
- Кировоградской области,
- Полтавской области,
- Донецкой области,
- Черниговской области,
- Киеве
- Киевской области.
Затем в "Укренерго" сообщили, что ограничения уже в ближайшее время отменят.