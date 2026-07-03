У Києві та областях почалися аварійні відключення світла: повний список

У п'ятницю, 3 липня, у Києві, Київській, Чернігівській, Одеській і Черкаській областях ввели графіки аварійних відключень світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви "Укренерго", ДТЕК і обленерго.
"Київ та Київська область: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення", - йдеться у повідомленні ДТЕК.
В Одеській області через надмірну спеку та зростання споживання енергії пошкоджене попередніми обстрілами обладнання не може передати достатню кількість електрики. Тому в області застосовують екстрені відключення.
Станом на зараз аварійні відключення запровадили у:
Крім того, в обленерго наголосили на необхідності ощадливого споживання електроенергії.
"Через високий рівень енергоспоживання та перевантаження обладнання в умовах спеки - у кількох областях України застосовані аварійні відключення електроенергії. Графіки погодинних відключень наразі не діють", - повідомили в "Укренерго".
Наголошується, що обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Нагадаємо, 1 липня в усіх областях України запроваджували погодинні графіки відключення. Причиною стали аномальна спека, яка суттєво збільшила споживання, а також наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі.
Крім того, після чергової масованої російської атаки без електропостачання залишилася частина Києва. Енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.
Водночас ситуація в енергосистемі продовжує змінюватися. Якщо раніше найбільше від знеструмлень потерпала Сумська область, то тепер найскладніша ситуація через постійні ворожі обстріли спостерігається на Донеччині.