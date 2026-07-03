У Києві та областях почалися аварійні відключення світла: повний список

"Київ та Київська область: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення", - йдеться у повідомленні ДТЕК.

В Одеській області через надмірну спеку та зростання споживання енергії пошкоджене попередніми обстрілами обладнання не може передати достатню кількість електрики. Тому в області застосовують екстрені відключення.

Станом на зараз аварійні відключення запровадили у:

Києві та Київській області

Чернігівській області

Черкаській області

Одеській області

Харківській області

Крім того, в обленерго наголосили на необхідності ощадливого споживання електроенергії.

"Через високий рівень енергоспоживання та перевантаження обладнання в умовах спеки - у кількох областях України застосовані аварійні відключення електроенергії. Графіки погодинних відключень наразі не діють", - повідомили в "Укренерго".

Наголошується, що обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Нагадаємо, 1 липня в усіх областях України запроваджували погодинні графіки відключення. Причиною стали аномальна спека, яка суттєво збільшила споживання, а також наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі.