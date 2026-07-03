В Киеве и областях начались аварийные отключения света: полный список

"Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения", - говорится в сообщении ДТЭК.

В Одесской области из-за чрезмерной жары и роста потребления энергии поврежденное предварительными обстрелами оборудование не может передать достаточное количество электричества. Поэтому в области используют экстренные отключения.

По состоянию на сейчас аварийные отключения ввели в:

Киеве и Киевской области

Черниговской области

Черкасской области

Одесской области

Харьковской области

Кроме того, в облэнерго отметили необходимость экономного потребления электроэнергии.

"Из-за высокого уровня энергопотребления и перегрузки оборудования в условиях жары - в нескольких областях Украины применены аварийные отключения электроэнергии. Графики почасовых отключений пока не действуют", - сообщили в "Укрэнерго".

Отмечается, что ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Напомним, 1 июля во всех областях Украины вводили почасовые графики отключения. Причиной стали аномальная жара, существенно увеличившая потребление, а также последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре.