В Киеве и областях начались аварийные отключения света: полный список

В пятницу, 3 июля, в Киеве, Киевской, Черниговской, Одесской и Черкасской областях были введены графики аварийных отключений света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления "Укрэнерго", ДТЭК и облэнерго.
"Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения", - говорится в сообщении ДТЭК.
В Одесской области из-за чрезмерной жары и роста потребления энергии поврежденное предварительными обстрелами оборудование не может передать достаточное количество электричества. Поэтому в области используют экстренные отключения.
По состоянию на сейчас аварийные отключения ввели в:
Кроме того, в облэнерго отметили необходимость экономного потребления электроэнергии.
"Из-за высокого уровня энергопотребления и перегрузки оборудования в условиях жары - в нескольких областях Украины применены аварийные отключения электроэнергии. Графики почасовых отключений пока не действуют", - сообщили в "Укрэнерго".
Отмечается, что ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Напомним, 1 июля во всех областях Украины вводили почасовые графики отключения. Причиной стали аномальная жара, существенно увеличившая потребление, а также последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре.
Кроме того, после очередной массированной российской атаки без электроснабжения осталась часть Киева. Энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам, чтобы как можно быстрее вернуть свет потребителям.
В то же время ситуация в энергосистеме продолжает меняться. Если раньше больше всего от обесточений страдала Сумская область, то теперь самая сложная ситуация из-за постоянных вражеских обстрелов наблюдается в Донецкой области.