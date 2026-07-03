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В Киеве и областях начались аварийные отключения света: полный список

14:13 03.07.2026 Пт
2 мин
Энергосистема страны снова страдает из-за жары
aimg Валерий Ульяненко
Фото: в Киеве и областях начались аварийные отключения света (Getty Images)

В пятницу, 3 июля, в Киеве, Киевской, Черниговской, Одесской и Черкасской областях были введены графики аварийных отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления "Укрэнерго", ДТЭК и облэнерго.

"Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения", - говорится в сообщении ДТЭК.

В Одесской области из-за чрезмерной жары и роста потребления энергии поврежденное предварительными обстрелами оборудование не может передать достаточное количество электричества. Поэтому в области используют экстренные отключения.

По состоянию на сейчас аварийные отключения ввели в:

  • Киеве и Киевской области
  • Черниговской области
  • Черкасской области
  • Одесской области
  • Харьковской области

Кроме того, в облэнерго отметили необходимость экономного потребления электроэнергии.

"Из-за высокого уровня энергопотребления и перегрузки оборудования в условиях жары - в нескольких областях Украины применены аварийные отключения электроэнергии. Графики почасовых отключений пока не действуют", - сообщили в "Укрэнерго".

Отмечается, что ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Напомним, 1 июля во всех областях Украины вводили почасовые графики отключения. Причиной стали аномальная жара, существенно увеличившая потребление, а также последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Кроме того, после очередной массированной российской атаки без электроснабжения осталась часть Киева. Энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам, чтобы как можно быстрее вернуть свет потребителям.

В то же время ситуация в энергосистеме продолжает меняться. Если раньше больше всего от обесточений страдала Сумская область, то теперь самая сложная ситуация из-за постоянных вражеских обстрелов наблюдается в Донецкой области.

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