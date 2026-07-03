ua en ru
Пт, 03 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

В Киеве и областях начались аварийные отключения света: полный список

14:13 03.07.2026 Пт
2 мин
Энергосистема страны снова страдает из-за жары
aimg Валерий Ульяненко
В Киеве и областях начались аварийные отключения света: полный список Фото: в Киеве и областях начались аварийные отключения света (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В пятницу, 3 июля, в Киеве, Киевской, Черниговской, Одесской и Черкасской областях были введены графики аварийных отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления "Укрэнерго", ДТЭК и облэнерго.

"Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения", - говорится в сообщении ДТЭК.

В Одесской области из-за чрезмерной жары и роста потребления энергии поврежденное предварительными обстрелами оборудование не может передать достаточное количество электричества. Поэтому в области используют экстренные отключения.

По состоянию на сейчас аварийные отключения ввели в:

  • Киеве и Киевской области
  • Черниговской области
  • Черкасской области
  • Одесской области
  • Харьковской области

Кроме того, в облэнерго отметили необходимость экономного потребления электроэнергии.

"Из-за высокого уровня энергопотребления и перегрузки оборудования в условиях жары - в нескольких областях Украины применены аварийные отключения электроэнергии. Графики почасовых отключений пока не действуют", - сообщили в "Укрэнерго".

Отмечается, что ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Напомним, 1 июля во всех областях Украины вводили почасовые графики отключения. Причиной стали аномальная жара, существенно увеличившая потребление, а также последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Кроме того, после очередной массированной российской атаки без электроснабжения осталась часть Киева. Энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам, чтобы как можно быстрее вернуть свет потребителям.

В то же время ситуация в энергосистеме продолжает меняться. Если раньше больше всего от обесточений страдала Сумская область, то теперь самая сложная ситуация из-за постоянных вражеских обстрелов наблюдается в Донецкой области.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДТЭК Киев Одесса Киевская область Черниговская область Черкасская область Графики отключения света Электроэнергия
Новости
В Киеве и областях начались аварийные отключения света: полный список
В Киеве и областях начались аварийные отключения света: полный список
Аналитика
"Килл-зона" на фронте до конца года может достичь 30 км: интервью с командиром 7 корпуса
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Килл-зона" на фронте до конца года может достичь 30 км: интервью с командиром 7 корпуса