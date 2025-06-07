У Києві та областях оголосили повітряну тривогу: в чому причина

В ніч проти 7 червня у Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:45 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях.

Зазначимо, що окрім загрози балістики, росіяни випустили по Україні дрони. За останню годину звуки вибухів чули щонайменше мешканці Дніпра та Тернополя.

Оновлено 03:18

У Києві та Київській області оголошено відбій повітряної тривоги через загрозу балістики.