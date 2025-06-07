ua en ru
Сб, 07 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве и областях объявили воздушную тревогу: в чем причина

Суббота 07 июня 2025 02:45
UA EN RU
В Киеве и областях объявили воздушную тревогу: в чем причина Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 7 июня в Киеве объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:45 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.

Отметим, что кроме угрозы баллистики, россияне выпустили по Украине дроны. За последний час звуки взрывов слышали по меньшей мере жители Днепра и Тернополя.

В Киеве и областях объявили воздушную тревогу: в чем причина

Обстрелы Украины Россией

Напомним, прошлой ночью РФ нанесла по Украине комбинированный удар. Враг запустил 407 дронов и 45 ракет разных типов.

Днем стало известно, что силы ПВО обезвредили: 368 БпЛА (199 - сбили, 169 - локально потеряны или подавлены РЭБ), сбили 4 баллистические ракеты и 32 крылатые ракеты.

Под обстрел РФ попали Киев, Луцк, Чернигов, Кременчуг и не только. В результате атаки есть погибшие и раненые. Подробнее о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Российская Федерация Война в Украине
NEWS
После "Паутины" РФ смогла поднять для атаки только 7 бомбардировщиков, - СМИ
После "Паутины" РФ смогла поднять для атаки только 7 бомбардировщиков, - СМИ
DAILY
Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам