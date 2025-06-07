В Киеве и областях объявили воздушную тревогу: в чем причина

В ночь на 7 июня в Киеве объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:45 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.

Отметим, что кроме угрозы баллистики, россияне выпустили по Украине дроны. За последний час звуки взрывов слышали по меньшей мере жители Днепра и Тернополя.