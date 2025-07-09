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У Києві та області заборонили рух фур і вантажівок: які дороги закрили й що робити водіям

Рух фур і вантажівок у Києві та на деяких трасах області - під забороною (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 9 липня, у Києві та в Київській області запровадили обмеження руху для великого вантажного транспорту.

Докладніше про причини такого рішення, поради водіям та автодороги, якими фурам і вантажівкам їхати поки що не можна, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Чому рух вантажівок у Києві та області - під забороною

Згідно з інформацією Патрульної поліції України, сьогодні, 9 липня, обмеження руху (заборону на пересування) вантажного транспорту було введено:

  • задля збереження дорожнього покриття;
  • через температурні показники повітря +28 градусів за Цельсієм (та більше).

Водіям пояснили, що заборона стосується транспорту:

  • фактичною масою понад 24 т;
  • навантаженням на вісь понад 7 т.

Де водії фур і вантажівок можуть перечекати спеку

Повідомляється, що перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки:

  • в смугах відведення автомобільних доріг;
  • біля об'єктів дорожнього сервісу.

"Про зняття обмеження ми повідомимо у нашому Telegram-каналі", - додали у поліції.

Публікація правоохоронців (скриншот: t.me/patrolpolice_ua)

Якими дорогами області їхати вантажівкам заборонено

У Патрульній поліції Київської області повідомили, що (з огляду на погодні умови) обмеження руху для водіїв великовагових транспортних засобів запроваджено на таких автодорогах:

  • М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі;
  • М-03 Київ - Харків - Довжанський;
  • М-05 Київ - Одеса.

"Просимо керманичів вантажівок врахувати цю інформацію під час планування маршруту руху. Дотримуйтеся ПДР та бережіть автомобільні дороги", - підсумували в поліції.

Публікація правоохоронців (скриншот: t.me/kyivregionpatrolpolice)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні почали тимчасово зупиняти рух вантажівок і фур на тлі погодних умов і пояснювали, яких транспортних засобів такі обмеження не стосуються.

Крім того, в Києві до кінця літа обмежили рух на одній з площ, яка є важливою транспортною розв'язкою.

Читайте також про перекриття руху на проспекті Європейського Союзу столиці через будівництво метро на Виноградар і як довго будуть діяти обмеження для транспорту та пішоходів.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служба Патрульної поліції України та Патрульної поліції Київської області у Telegram.

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