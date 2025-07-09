У Києві та області заборонили рух фур і вантажівок: які дороги закрили й що робити водіям

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні почали тимчасово зупиняти рух вантажівок і фур на тлі погодних умов і пояснювали, яких транспортних засобів такі обмеження не стосуються.

Крім того, в Києві до кінця літа обмежили рух на одній з площ, яка є важливою транспортною розв'язкою.

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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служба Патрульної поліції України та Патрульної поліції Київської області у Telegram.

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