В Киеве и области запретили движение фур и грузовиков: какие дороги закрыли и что делать водителям

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине начали временно останавливать движение грузовиков и фур на фоне погодных условий и объясняли, каких транспортных средств такие ограничения не касаются.

Кроме того, в Киеве до конца лета ограничили движение на одной из площадей, которая является важной транспортной развязкой.

Читайте также о перекрытии движения на проспекте Европейского Союза столицы из-за строительства метро на Виноградарь и как долго будут действовать ограничения для транспорта и пешеходов.

При подготовке материала были использованы следующие источники: пресс-служба Патрульной полиции Украины и Патрульной полиции Киевской области в Telegram.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.