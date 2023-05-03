У Києві та області вибухи, працює ППО

"Київщина! Працює ППО", - йдеться у заяві.

Жителів і гостей столиці та області просять залишатися в укриттях до скасування сигналів про повітряну небезпеку.

"Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!" - закликають в КОВА.

Як написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram о 01.02, загроза залишається.

"ППО продовжує працювати", - згодом додав він.

Оновлено: 01:45

У Києві знову чули звуки вибухів, які пролунали у різних районах столиці, а також області.

Крім того, в небі над Києвом було видно спалахи, що пояснюються роботою ППО.

"Київська область! Повітряна тривога все ще триває, небезпека зберігається. Не залишайте укриттів!" - наголошують в Київській ОВА.