ua ru
Ср, 03 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві та низці областей оголошені повітряні тривоги. Працює ППО

Новость на русском →
Середа 03 травня 2023 00:37
У Києві та низці областей оголошені повітряні тривоги. Працює ППО Фото: в Україні в деяких областях пролунали сигнали повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Україні в різних областях вночі оголошено повітряну тривогу. Сигнали пролунали у Києві та інших регіонах невдовзі після опівночі. Також відомо про роботу ППО.

Про це 3 квітня повідомляє РБК-Україна.

Так, сигнали про повітряну загрозу пролунали у Києві та області близько 00:15.

"У столиці оголошено повітряну тривогу! Прямуйте до укриття!" - йдеться у заяві Київської міської військової адміністрації у Telegram.

Повітряна тривога була оголошена у Чернігівській, Запорізькій, Сумській, Луганській та деяких районах Дніпропетровської області цієї ночі.

Перед цим сигнали звучали і в Донецькій області, проте близько 00:25 - була скасована.

Про роботу українських систем протиповітряної оборони повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Про це чиновник написав у своєму Telegram о 00:36.

Також він закликав українців не ігнорувати тривогу.

Так, жителів областей, де актуальна повітряна тривога, закликають залишатися в укриттях та не підходити до вікон.

Оновлено: 01:10

У Київській обласній військовій адміністрації заявили про роботу ППО у столиці та області. Тому було чутно звуки вибухів.

"Залишайтеся в укриттях або інших безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги!" - закликають до КОВА у повідомленні від 00:50.

Єрмак згодом, о 01,05, попередив, що наразі "загроза ще лишається".

"ППО продовжує працювати", - пише чиновник.

За непідтвердженою інформацією, причина повітряної тривоги - запуск ворожих безпілотників із північного напрямку.

Нагадаємо, перед цим вночі 1 травня у всіх регіонах України було оголошено повітряну тривогу. При цьому сили ППО ЗСУ вночі знищили всі ворожі цілі у повітряному просторі Києва.

Раніше повідомлялося, що 2 травня ближче до півночі в Херсоні пролунали вибухи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Київська область воздушная тревога
NEWS
Данілов про Крим: будемо звільняти в такий спосіб, який вважатимемо необхідним
Данілов про Крим: будемо звільняти в такий спосіб, який вважатимемо необхідним
DAILY
Нерішуча "сімка". Що заважає Заходу запровадити повну заборону експорту до Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нерішуча "сімка". Що заважає Заходу запровадити повну заборону експорту до Росії