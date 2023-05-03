RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве и области взрывы, работат ПВО

Фото: в Киеве и области работает ПВО и слышны звуки взрывов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киев и области этой ночью, 3 мая, прозвучали звуки взрывов на фоне воздушной тревоги и работы украинских систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию в Telegram.

"Киевская область! Работает ПВО", - говорится в заявлении.

Жителей и гостей столицы и области просят оставаться в укрытиях до отмены сигналов о воздушной угрозе.

"Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!" - призывают в КОВА.

Как сообщалось ранее, 3 мая вскоре после полуночи в столице и ряде областей была объявлена воздушная тревога, а также информировалось о работе систем ПВО. Предположительно, причиной стала атака вражеских дронов.

Перед этим, ночью 1 мая, во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. При этом силы ПВО ВСУ ночью уничтожили все вражеские цели в воздушном пространстве Киева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиеввибухиПВО