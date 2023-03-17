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У Києві та області сьогодні можуть лунати вибухи

Фото: у Києві та області сьогодні можуть лунати вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У п'ятницю, 17 березня, мешканці Києва та області можуть чути звуки вибухів через роботу саперів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

Так, сьогодні у Вишгородському районі буде проходити знищення вибухонебезпечних предметів.

Роботи планові, тож мешканців закликають зберігати спокій.

Нагадаємо, що вчора у Вишгородському районі також проводили знищення вибухонебезпечних предметів.

Окрім того, під Києвом сталася масштабна пожежа на АЗС.

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Київська областьВибух