В Києві та області сьогодні можливі звуки вибухів

Фото: у Києві та області 16 березня можливі звуки вибухів (GettyImages)

У четвер, 16 березня, у Києві та області може бути чутно звуки вибухів. Мешканців просять зберігати спокій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КОВА.

"У Вишгородському районі відбуватиметься знищення вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні. Жителів просять дотримуватися спокою – роботи планові. .