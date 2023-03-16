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В Києві та області сьогодні можливі звуки вибухів

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Київ, Четвер 16 березня 2023 11:16
В Києві та області сьогодні можливі звуки вибухів Фото: у Києві та області 16 березня можливі звуки вибухів (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 16 березня, у Києві та області може бути чутно звуки вибухів. Мешканців просять зберігати спокій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КОВА.

"У Вишгородському районі відбуватиметься знищення вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

Жителів просять дотримуватися спокою – роботи планові.

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Київ Київська область вибухи
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