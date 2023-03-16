В Києві та області сьогодні можливі звуки вибухів
Фото: у Києві та області 16 березня можливі звуки вибухів (GettyImages)
У четвер, 16 березня, у Києві та області може бути чутно звуки вибухів. Мешканців просять зберігати спокій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КОВА.
"У Вишгородському районі відбуватиметься знищення вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.
Жителів просять дотримуватися спокою – роботи планові.
.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.