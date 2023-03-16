У Київській області сталася масштабна пожежа на АЗС

Масштабна пожежа сталася на одній з АЗС у Київській області зранку 16 березня. На території заправки загорілася автоцистерна з бензином.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

Водій вантажівки зазначив, що прямував до Черкас. Близько 5:00 він зупинився на заправці у Борисполі Київської області. Через деякий час чоловік побачив загоряння під кабіною. В автоцистерні знаходилось 10 тисяч літрів бензину.

У ДСНС зазначають, що пожежа сталася на вулиці Калмикова у Борисполі. Локалізувати вогонь вдалося о 7:20, а повністю загасити о 7:33.

Пожежу на АЗС гасили 60 бійців ДСНС та 16 одиниць техніки. На допомогу прийшли рятувальники аеропорту "Бориспіль", з Києва, Броварів, Переяслава та інших населених пунктів.

На щастя, рятувальники вчасно загасили пожежу, тому вдалося уникнути займання в резервуарах заправки.

Фото: пожежу у Борисполі гасили 60 рятувальників (t.me/dsns_telegram)

Глава поліції Київської області зазначив, що на місці працюють екстрені служби. Поліцейські оглядаюсь місце події та з’ясовують причину займання.