В Киеве и области сегодня могут раздаваться взрывы

В пятницу, 17 марта, жители Киева и области могут слышать звуки взрывов из-за работы саперов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.
Сегодня в Вышгородском районе будет проходить уничтожение взрывоопасных предметов.
Работы плановые, поэтому жителей призывают сохранять спокойствие.
Напомним, что вчера в Вышгородском районе также проводилось уничтожение взрывоопасных предметов.
Кроме того, под Киевом произошел масштабный пожар на АЗС.
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