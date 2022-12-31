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У Києві та низці областей екстрені відключення світла, - ДТЕК

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Субота 31 грудня 2022 14:15
У Києві та низці областей екстрені відключення світла, - ДТЕК Фото: у Києві та низці областей екстрені відключення світла (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На тлі російського обстрілу у Києві та низці областей запровадили екстрені відключення. Це допоможе уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури у разі влучання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

Екстрені відключення світла запровадили у:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Одеській області;
  • Дніпропетровській області.

"Це превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі. Не покидайте укриття та віримо в ППО", - пише пресслужба ДТЕК.

Нагадаємо, РБК-Україна розкриває усі подробиці масованого обстрілу до якого вдалась Росія напередодні Нового року.

Тим часом в Україні почались екстрені відключення світла на тлі російського удару.

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