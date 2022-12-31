У Києві та низці областей екстрені відключення світла, - ДТЕК

Фото: у Києві та низці областей екстрені відключення світла (Getty Images)

На тлі російського обстрілу у Києві та низці областей запровадили екстрені відключення. Це допоможе уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури у разі влучання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

Екстрені відключення світла запровадили у: Києві;

Київській області;

Одеській області;

Дніпропетровській області. "Це превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі. Не покидайте укриття та віримо в ППО", - пише пресслужба ДТЕК.