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В Киеве и области отменили экстренные отключения света

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Киев, Суббота 31 декабря 2022 18:03
В Киеве и области отменили экстренные отключения света Иллюстративное фото: в Киеве и области отменили экстренные отключения света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве и области 31 декабря вечером отменили экстренные отключения света, которые ввели из-за очередного массированного обстрела россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

В компании отмечают, что энергетики сделают все возможное, чтобы на Новый год столица и Киевская область оставались со светом, если не будет вражеских атак.

Напомним, ранее стало известно, что россияне нанесли очередной массированный удар по Украине 31 декабря.

Из-за атаки было принято решение ввести экстренные отключения света в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях в качестве превентивных мер.

Более детально о всех последствиях обстрела оккупантов можете узнать в материале РБК-Украина.

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