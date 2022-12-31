Иллюстративное фото: в Киеве и области отменили экстренные отключения света (Getty Images)

В Киеве и области 31 декабря вечером отменили экстренные отключения света, которые ввели из-за очередного массированного обстрела россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.