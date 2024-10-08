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У Києві та області оголосили повітряну тривогу: в чому причина (відбій)

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 8 жовтня, у Києві, а також області оголосили повітряну тривогу. Перед цим попереджали про безпілотний літальний апарат (БпЛА) невстановленого типу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 08:11 повітряну тривогу оголошено лише у:

  • Києві; 
  • Київській області. 

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua) 

Попереджають про БпЛА 

Перед оголошенням повітряної тривоги у Києві, Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про активність  БпЛА невизначеного типу у Київській області, а також можливу роботу протиповітряної оборони. 

Київська обласна військова адміністрація (КМДА) також підтвердила інформацію щодо БпЛА й закликала цивільних перебувати в укриттях до відбою. 

Відбій повітряної тривоги 

Станом на 08:38 у Києві оголосили про відбій повітряної тривоги. 

Водночас загроза утримується у Київській та Житомирській області. 

Обстріл України  

Протягом останнього місяця, майже кожної ночі, російські терористи атакують Україну дронами, а також ракетами. Як приклад, лише у ніч на 7 жовтня, ворог запустив загалом більше 80 повітряних цілей

Тим часом Військово-морські сили ЗСУ фіксують в акваторії Чорного моря перебування 16 кораблів, які Росія вивела на бойове чергування. Серед кораблів - 7 суден є носіями крилатих ракет типу "Калібр".

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