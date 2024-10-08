В Киеве и области объявили воздушную тревогу: в чем причина (отбой)

По состоянию на 08:11 воздушная тревога объявлена только в:

Киеве;

Киевской области.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Предупреждают о БПЛА

Перед объявлением воздушной тревоги в Киеве, Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали об активности БпЛА неопределенного типа в Киевской области, а также возможную работу противовоздушной обороны.

Киевская областная военная администрация (КГГА) также подтвердила информацию о БпЛА и призвала гражданских находиться в укрытиях к отбою.

Отбой воздушной тревоги

По состоянию на 08:38 в Киеве объявили об отбое воздушной тревоги.

В то же время угроза удерживается в Киевской и Житомирской области.

Обстрел Украины 8 октября

В течение последнего месяца, почти каждую ночь, российские террористы атакуют Украину дронами, а также ракетами. В качестве примера, только в ночь на 7 октября, враг запустил всего более 80 воздушных целей.

Между тем Военно-морские силы ВСУ фиксируют в акватории Черного моря пребывание 16 кораблей, которые Россия вывела на боевое дежурство. Среди кораблей - 7 судов являются носителями крылатых ракет типа «Калибр».