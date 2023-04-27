З 29 квітня по 2 травня в Києві та області очікуються заморозки. Температура повітря сягатиме 0 градусів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Facebook-сторінки Українського гідрометеорологічного центру.
З 29 по 30 квітня в Київській області та Києві вночі можливі заморозки у повітрі 0 - +5 градусів.
Зокрема заморозки на поверхні ґрунту 0 - +3 в регіоні також очікуються з 1 по 2 травня.
Фото: в Києві та області найближчими днями очікуються нічні заморозки (facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що завтра, 28 квітня, в Україні очікуються заморозки у західних областях.
Тим часом в Карпатах продовжує вирувати зима. У горах ударив сильний мороз до 11 градусів.
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