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Снова заморозки. Синоптики дали прогноз на завтра

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Україна, Четвер 27 квітня 2023 13:57
Снова заморозки. Синоптики дали прогноз на завтра Фото: синоптики "Укргідрометцентру" дали прогноз на 28 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 28 квітня, в Україні очікується заморозка у західних областях. Місцями також очікуються дощі із грозами, причому буде холодно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

На Лівобережжі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, вдень місцями грози; на решті території мінлива хмарність, без істотних опадів.

Вітер

північно-західний, північний, 7-12 м/с.

Температура повітря

  • вночі 2-7° ,
  • на сході та південному сході країни 7-12° тепла;
  • у західних областях заморозки у повітрі;
  • у Житомирській та Вінницькій областях - на поверхні грунту 0-3°;
  • температура вдень в Україні 10-15° тепла, у східних областях 16-21°;
  • на високогір'ї Карпат без істотних опадів; температура вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла.

Снова заморозки. Синоптики дали прогноз на завтра

Як повідомлялось, у четвер, 27 квітня, у Карпатах продовжує вирувати зима. У горах ударив сильний мороз до 11 градусів.

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