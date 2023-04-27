Снова заморозки. Синоптики дали прогноз на завтра

Завтра, 28 квітня, в Україні очікується заморозка у західних областях. Місцями також очікуються дощі із грозами, причому буде холодно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади На Лівобережжі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, вдень місцями грози; на решті території мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 2-7° ,

на сході та південному сході країни 7-12° тепла;

у західних областях заморозки у повітрі ;

; у Житомирській та Вінницькій областях - на поверхні грунту 0-3°;

температура вдень в Україні 10-15° тепла, у східних областях 16-21°;

на високогір'ї Карпат без істотних опадів; температура вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла.