Снова заморозки. Синоптики дали прогноз на завтра
Фото: синоптики "Укргідрометцентру" дали прогноз на 28 квітня (GettyImages)
Завтра, 28 квітня, в Україні очікується заморозка у західних областях. Місцями також очікуються дощі із грозами, причому буде холодно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Опади
На Лівобережжі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, вдень місцями грози; на решті території мінлива хмарність, без істотних опадів.
Вітер
північно-західний, північний, 7-12 м/с.
Температура повітря
- вночі 2-7° ,
- на сході та південному сході країни 7-12° тепла;
- у західних областях заморозки у повітрі;
- у Житомирській та Вінницькій областях - на поверхні грунту 0-3°;
- температура вдень в Україні 10-15° тепла, у східних областях 16-21°;
- на високогір'ї Карпат без істотних опадів; температура вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла.
Як повідомлялось, у четвер, 27 квітня, у Карпатах продовжує вирувати зима. У горах ударив сильний мороз до 11 градусів.
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