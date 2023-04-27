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В Киеве и области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки

Фото: в Киеве и области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки (unsplash.com)
Автор: Сергей Пышкин

С 29 апреля по 2 мая в Киеве и области ожидаются заморозки. Температура воздуха будет достигать 0 градусов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Facebook-страницы Украинского гидрометеорологического центра.

С 29 по 30 апреля в Киевской области и Киеве ночью возможны заморозки в воздухе 0 - +5 градусов.

В частности, заморозки на поверхности почвы 0 - +3 в регионе также ожидаются с 1 по 2 мая.

Фото: в Киеве и области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки (facebook.com/UkrHMC)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что завтра, 28 апреля, в Украине ожидаются заморозки в западных областях.

Тем временем в Карпатах продолжает бурлить зима. В горах ударил сильный мороз до 11 градусов.

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