В Киеве и области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки
С 29 апреля по 2 мая в Киеве и области ожидаются заморозки. Температура воздуха будет достигать 0 градусов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Facebook-страницы Украинского гидрометеорологического центра.
С 29 по 30 апреля в Киевской области и Киеве ночью возможны заморозки в воздухе 0 - +5 градусов.
В частности, заморозки на поверхности почвы 0 - +3 в регионе также ожидаются с 1 по 2 мая.
Фото: в Киеве и области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки (facebook.com/UkrHMC)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что завтра, 28 апреля, в Украине ожидаются заморозки в западных областях.
Тем временем в Карпатах продолжает бурлить зима. В горах ударил сильный мороз до 11 градусов.
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