"Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Київській області. Найближчу годину з утриманням до кінця дня 23 травня гроза. І рівень небезпечності, жовтий", - пише Укргідрометцентр.

Фото: в Києві та області до кінця доби знову утримуватиметься негода (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода у Києві на 24 травня

Відповідно до прогнозу Укргідрометцентру, завтра, 24 травня, у Києві опади не очікуються. Втім в області місцями можливі невеликі короткочасні дощі, а також гроза. Вітер буде східний, 7-12 м/с.

у Київській області вночі коливатиметься від +11 до +16, а вдень від +21 до +26;

у Києві вночі коливатиметься від +14 до +16, а вдень від +24 до +26.

Додамо, що синоптики також нещодавно дали прогноз погоди на поточний тиждень. Зокрема попереджали про дощі.