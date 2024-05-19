Погода дасть жару. Синоптики дали прогноз на робочий тиждень в Україні

Весь робочий тиждень в Україні литимуть дощі - як повсюдно, так і місцями, як із грозами, так і без них. У той же час до кінця тижня прийде спека, подекуди до +27...+28 градусів.

Про це це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Понеділок, 20 травня

В понеділок, 20 травня, в Україні дощитиме. При цьому опади можливі на заході, частині центру, в тому числі у Києві, та на півночі.

Вночі температура буде досить однорідною. Загалом на більшості території вночі очікується температура в межах +10…+13 градусів в залежності від регіону. При цьому найтепліше вночі буде в Закарпатській області - +12…+14 градусів. А найхолодніше:

у Кіровоградській області, місцями у Миколаївській області - +8….+10 градусів;

у Луганській області - +9….+11 градусів.

Днем в більшості регіонів буде тепло - +23….+25 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті - до +26 градусів. А найхолодніше на півночі та сході (Сумська та Харківська області) в межах +21…+23 градусів.

У Києві вночі переважатиме мінлива хмарність, без опадів, +11…+13 градусів. Вдень мінлива хмарність, місцями короткочасний невеликий дощ, гроза, +23…+25 градусів.

Погода в Україні на 20 травня (meteo.gov.ua)

Вівторок, 21 травня

У вівторок, 21 травня, картина з дощами не зміниться. Опади "засиплять" ті ж регіони, що і днем раніше - захід, північ, частину центра.

Водночас вночі значно потеплішає. Так, загалом в більшості регіонів термометри покажуть +11… +13, навіть на півдні. Холодніше всього буде вночі в Чернігівській, Сумській, Харківській областях - в межах +10…+12. А найтепліше вночі буде на Закарпатті та на крайньому сході, у Донецькій області - до +14.

Вдень в більшості регіонів буде +23…+25 градусів. При цьому найтепліше буде частково на півдні, на Закарпатті та у Луганській області - +24…+26 градусів. А найхолодніше вдень буде в Сумській та в Харківській областях - +21…+23 градусів.

У Києві вночі буде спостерігатись мінлива хмарність, місцями короткочасний невеликий дощ, +11…+13 градусів. Вдень мінлива хмарність збережеться, місцями короткочасний невеликий дощ з грозою, +23…+25 градусів.

Погода в Україні на 21 травня (meteo.gov.ua)

Середа, 22 травня

У середу, 22 травня, в Україні дощів поменшає, причому гроз уже не буде. Опади пройдуть:

на заході;

на півночі;

частково у центрі, у тому числі у Києві;

на півдні, на Одещині;

на сході, у Харківської області.

Вночі температура повітря в більшості областей буде в межах +13...+15 градусів. Холодніше буде в Сумській, Чернігівській, Харківській, Полтавській областях - у межах +12...+14 градусів. А найтепліше буде вночі в Києві, на Одещині, Херсонщині та Миколаївщині - +14...+16 градусів, а на Закарпатті взагалі в районі +15...+17.

Вдень температура повітря буде досить різноплановою. Причому, зокрема, вона різко відрізнятиметься навіть у межах одного регіону. Наприклад, на крайньому заході максимальна температура вдень триматиметься в межах +21...+22 градусів, у Чернівецькій області - +22...+24, а на Волині та на Рівненщині маскимально підніметься до +24...+26 градусів.

Зазначимо, що у частині регіонів термометри показуватимуть і більші значення - у межах +25...+27 градусів.

У Києві вночі хмарно з проясненнями, місцями короткочасний невеликий дощ, +14…+16 градусів. Вдень хмарно з проясненнями, місцями короткочасний невеликий дощ, +24°…+26.

Погода в Україні на 22 травня (meteo.gov.ua)

Четвер, 23 травня

У четвер, 23 травня, в Україні дощі продовжуватимуть "тримати марку". Опади ймовірні на заході та півночі, як за традицією, повсюдно, місцями в центрі (у тих областях, що ближче знаходяться до західних) у Києві та у Одеській області.

Вночі температура повітря практично повсюдно буде близько +13...+15 градусів. Трохи холодніше на півночі та в Харківській, Полтавській областях - +12...+14 градусів. Найтепліше вночі буде місцями на півдні та в Донецькій області - до +16 градусів.

Вдень найхолодніше буде на заході, +19...+21 градус, але не в усіх областях. Наприклад, у Чернівецькій та Рівненській областях очікується +22...+24 градусів. Більшість регіонів буде в межах +25...+27 градусів. Спека прийде вдень на схід України - на Луганщину та у Донецьку область, тут температура підніметься до +26...+28 градусів.

У Києві вночі хмарно із проясненнями, без опадів, +14…+16 градусів. Вдень хмарно із проясненнями, місцями короткочасний невеликий дощ, +24…+26 градусів.

Погода в Україні на 23 травня (meteo.gov.ua)

П'ятниця, 24 травня

У п'ятницю, 24 травня, в Україні також дощитиме. Причому у регіонах, де можливі опади, дощі супроводжуватимуться грозами. Зокрема, дощі пройдуть на заході, у частині центральних регіонів та в Одеській, Миколаївській областях, на півдні.

Зазначимо, що вночі температура в більшості регіонів буде +13...+15 градусів, місцями, у центрі та півдні, до +16..+17 градусів. Найхолодніше буде вночі у Сумській та Харківській областях - у межах +12...+14 градусів.

Вдень у більшості областей буде в межах +24...+26. Холодніше в Сумській, Луганській областях, Криму - +23...+25 градусів. Найтепліше буде на півдні та на південному сході - +25...+27 градусів.

У Києві вночі мінлива хмарність, без опадів +14...+16 градусів. Вдень буде без опадів, але хмарно, +24…+26 градусів.

Погода в Україні на 24 травня (meteo.gov.ua)