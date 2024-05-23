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В Киеве и области до конца суток снова будет удерживаться непогода

Фото: в Киеве и области до конца суток снова будет удерживаться непогода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 23 мая, в Киеве и области ожидается непогода, которая будет удерживаться до конца суток. Предупреждают о грозе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. Ближайший час с удержанием до конца дня 23 мая гроза. И уровень опасности, желтый", - пишет Укргидрометцентр. 

Фото: в Киеве и области до конца суток снова будет удерживаться ненастье (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Киеве на 24 мая

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, завтра, 24 мая, в Киеве осадки не ожидаются. Впрочем, в области местами возможны небольшие кратковременные дожди, а также гроза. Ветер будет восточный, 7-12 м/с. 

  • в Киевской области ночью будет колебаться от +11 до +16, а днем от +21 до +26;
  • в Киеве ночью будет колебаться от +14 до +16, а днем от +24 до +26.

Добавим, что синоптики также недавно дали прогноз погоды на текущую неделю. В частности, предупреждали о дождях.

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