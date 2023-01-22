Фото: в Києві та області до кінця доби прогнозують сильний туман (GettyImages)

До кінця доби неділі, 22 січня, в Києві та області прогнозується туман. Видимість не більше 200-500 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київській області! До кінця доби 22 січня утримається туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні. На разі цьому погодному явищу вже присвоєно перший (жовтий) рівень небезпечності. "Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - додають синоптики.