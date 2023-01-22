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В Киеве и области до конца суток прогнозируют сильный туман

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Киев, Воскресенье 22 января 2023 11:07
В Киеве и области до конца суток прогнозируют сильный туман Фото: в Киеве и области до конца суток прогнозируют сильный туман (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

До конца суток воскресенья, 22 января, в Киеве и области прогнозируется туман. Видимость не больше 200-500 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевской области! До конца суток 22 января удержится туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

На данный момент этому явлению уже присвоен первый (желтый) уровень опасности.

"Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта по отдельным участкам дорог и улиц", - добавляют синоптики.

Как сообщалось, вчера синоптики предупреждали, что Киев и Киевскую область накроет туман. Он продержится до утра воскресенья, 22 января.

Напомним, в выходные, 21-22 января, на высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской области прогнозируется вероятность схода лавин. Украинцев просят воздержаться от походов в горы.

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