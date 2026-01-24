У Києві та низці областей зранку знову оголошували тривогу: у чому причина

У Києві та низці регіонів України зранку суботи, 24 січня, знову було оголошено сигнал повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Тривогу у столиці оголосили о 09:59, однак прична її запровадження не вказувалась. А вже о 10:06 була дано відбій.
Водночас у решті областей все ще триває небезпека. Там не оголошували про відбій тривоги.
Мешканців областей, у яких оголошено повітряну тривогу, просять зберігати спокій і в разі загрози негайно перейти до найближчих укриттів. Окремо наголошується, що фото- та відеофіксація роботи українських сил ППО є забороненою.
У ніч на 24 січня Росія знову завдала по Україні комбінованого удару, застосувавши ракети різних типів та ударні безпілотники.
Найбільших руйнувань зазнав Київ - у п’яти районах столиці пошкоджено та зруйновано будівлі. Внаслідок атаки загинула одна людина, щонайменше четверо осіб отримали поранення. На лівому березі міста через обстріли виникли проблеми з теплопостачанням і водою, без опалення залишилися майже 6 тисяч будинків.
Під ударами дронів опинився й Харків, де постраждали близько 20 людей.
Крім того, вранці суботи, 24 січня, у кількох регіонах України запровадили аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену наслідками російських атак.
За інформацією військових, у період з 18:00 23 січня до ранку 24 січня ворог здійснив масштабний комбінований обстріл України, використовуючи ракети повітряного та наземного базування, а також ударні безпілотники.
Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 396 засобів повітряного нападу: