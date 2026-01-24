В Киеве и ряде областей утром снова объявляли тревогу: в чем причина

В Киеве и ряде регионов Украины утром субботы, 24 января, снова был объявлен сигнал воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Тревогу в столице объявили в 09:59, однако прична ее введения не указывалась. А уже в 10:06 была дана отбой.
В то же время в остальных областях все еще продолжается опасность. Там не объявляли об отбое тревоги.
Жителей областей, в которых объявлена воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы немедленно перейти в ближайшие укрытия. Отдельно отмечается, что фото- и видеофиксация работы украинских сил ПВО запрещена.
В ночь на 24 января Россия снова нанесла по Украине комбинированный удар, применив ракеты различных типов и ударные беспилотники.
Наибольшим разрушениям подвергся Киев - в пяти районах столицы повреждены и разрушены здания. В результате атаки погиб один человек, по меньшей мере четыре человека получили ранения. На левом берегу города из-за обстрелов возникли проблемы с теплоснабжением и водой, без отопления остались почти 6 тысяч домов.
Под ударами дронов оказался и Харьков, где пострадали около 20 человек.
Кроме того, утром субботы, 24 января, в нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских атак.
По информации военных, в период с 18:00 23 января до утра 24 января враг совершил масштабный комбинированный обстрел Украины, используя ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотники.
Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 396 средств воздушного нападения: