В Киеве и ряде областей утром снова объявляли тревогу: в чем причина

Тревогу в столице объявили в 09:59, однако прична ее введения не указывалась. А уже в 10:06 была дана отбой.

В то же время в остальных областях все еще продолжается опасность. Там не объявляли об отбое тревоги.

Жителей областей, в которых объявлена воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы немедленно перейти в ближайшие укрытия. Отдельно отмечается, что фото- и видеофиксация работы украинских сил ПВО запрещена.

