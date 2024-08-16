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У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу, в двох містах пролунали вибухи (відбій)

П'ятниця 16 серпня 2024 12:10
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У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу, в двох містах пролунали вибухи (відбій) Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, а також низці областей України знову оголосили повітряну тривогу. У Дніпрі та Запоріжжі чули вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 12:07, повітряну тривогу оголошено у:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Житомирській області;
  • Вінницькій області;
  • Черкаській області;
  • Кіровоградській області;
  • Миколаївській області;
  • Херсонській області;
  • Запорізькій області;
  • Дніпропетровській області;
  • Донецькій області;
  • Харківській області;
  • Полтавській області;
  • Сумській області;
  • Чернігівській області.

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу, в двох містах пролунали вибухи (відбій)

Фото: повітряна тривога станом на 12:07 (alerts.in.ua)

Загроза застосування балістики

"Загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку", - написали Повітряні сили Збройних сил України та закликали дніпрян перейти в укриття.

Вибухи у Дніпрі та Запоріжжі

За словами кореспондентів "Суспільного", у Дніпрі, під час тривоги, пролунали вибухи.

Зокрема вибухи також чули в деяких районах Запоріжжя.

Відбій повітряної тривоги

Станом на 12:12, відбій тривоги було оголошено у:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Житомирській області;
  • Вінницькій області;
  • Черкаській області;
  • Чернігівській області.

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу, в двох містах пролунали вибухи (відбій)

Фото: карта повітряних тривог станом на 12:13 (alerts.in.ua)

Обстріл України у ніч на 16 серпня

Майже кожної ночі росіяни обстріллюють територію України дронами та ракетами. Як приклад, у ніч на 16 серпня, ворог застосував:

  • 3 балістичні ракети "Іскандер-М";
  • 3 ударних БпЛА Shahed;
  • 2 безпілотники невстановленого типу.

Під час відбиття атаки ППО знищила усі безпілотники у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях.

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