У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу, в двох містах пролунали вибухи (відбій)

У Києві, а також низці областей України знову оголосили повітряну тривогу. У Дніпрі та Запоріжжі чули вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог .

Станом на 12:07, повітряну тривогу оголошено у:

Києві;

Київській області;

Житомирській області;

Вінницькій області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Миколаївській області;

Херсонській області;

Запорізькій області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області;

Харківській області;

Полтавській області;

Сумській області;

Чернігівській області.

Фото: повітряна тривога станом на 12:07 (alerts.in.ua)

Загроза застосування балістики

"Загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку", - написали Повітряні сили Збройних сил України та закликали дніпрян перейти в укриття.

Вибухи у Дніпрі та Запоріжжі

За словами кореспондентів "Суспільного", у Дніпрі, під час тривоги, пролунали вибухи.

Зокрема вибухи також чули в деяких районах Запоріжжя.

Відбій повітряної тривоги

Станом на 12:12, відбій тривоги було оголошено у:

Києві;

Київській області;

Житомирській області;

Вінницькій області;

Черкаській області;

Чернігівській області.

Фото: карта повітряних тривог станом на 12:13 (alerts.in.ua)

Обстріл України у ніч на 16 серпня

Майже кожної ночі росіяни обстріллюють територію України дронами та ракетами. Як приклад, у ніч на 16 серпня, ворог застосував:

3 балістичні ракети "Іскандер-М";

3 ударних БпЛА Shahed;

2 безпілотники невстановленого типу.

Під час відбиття атаки ППО знищила усі безпілотники у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях.