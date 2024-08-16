У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу, в двох містах пролунали вибухи (відбій)
У Києві, а також низці областей України знову оголосили повітряну тривогу. У Дніпрі та Запоріжжі чули вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 12:07, повітряну тривогу оголошено у:
- Києві;
- Київській області;
- Житомирській області;
- Вінницькій області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Миколаївській області;
- Херсонській області;
- Запорізькій області;
- Дніпропетровській області;
- Донецькій області;
- Харківській області;
- Полтавській області;
- Сумській області;
- Чернігівській області.
Фото: повітряна тривога станом на 12:07 (alerts.in.ua)
Загроза застосування балістики
"Загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку", - написали Повітряні сили Збройних сил України та закликали дніпрян перейти в укриття.
Вибухи у Дніпрі та Запоріжжі
За словами кореспондентів "Суспільного", у Дніпрі, під час тривоги, пролунали вибухи.
Зокрема вибухи також чули в деяких районах Запоріжжя.
Відбій повітряної тривоги
Станом на 12:12, відбій тривоги було оголошено у:
- Києві;
- Київській області;
- Житомирській області;
- Вінницькій області;
- Черкаській області;
- Чернігівській області.
Фото: карта повітряних тривог станом на 12:13 (alerts.in.ua)
Обстріл України у ніч на 16 серпня
Майже кожної ночі росіяни обстріллюють територію України дронами та ракетами. Як приклад, у ніч на 16 серпня, ворог застосував:
- 3 балістичні ракети "Іскандер-М";
- 3 ударних БпЛА Shahed;
- 2 безпілотники невстановленого типу.
Під час відбиття атаки ППО знищила усі безпілотники у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.