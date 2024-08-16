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В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу, в двух городах прогремели взрывы (отбой)

Пятница 16 августа 2024 12:10
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В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу, в двух городах прогремели взрывы (отбой) Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве, а также ряде областей Украины снова объявили воздушную тревогу. В Днепре и Запорожье слышали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 12:07, воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Житомирской области;
  • Винницкой области;
  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Николаевской области;
  • Херсонской области;
  • Запорожской области;
  • Днепропетровской области;
  • Донецкой области;
  • Харьковской области;
  • Полтавской области;
  • Сумской области;
  • Черниговской области.

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу, в двух городах прогремели взрывы (отбой)

Фото: воздушная тревога по состоянию на 12:07 (alerts.in.ua)

Угроза применения баллистики

"Угроза применения баллистического вооружения с восточного направления", - написали Воздушные силы Вооруженных сил Украины и призвали днепрян перейти в укрытие.

Взрывы в Днепре и Запорожье

По словам корреспондентов "Суспільного", в Днепре, во время тревоги, раздались взрывы.

В частности взрывы также слышали в некоторых районах Запорожья.

Отбой воздушной тревоги

По состоянию на 12:12, отбой тревоги был объявлен в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Житомирской области;
  • Винницкой области;
  • Черкасской области;
  • Черниговской области.

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу, в двух городах прогремели взрывы (отбой)

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:13 (alerts.in.ua)

Обстрел Украины в ночь на 16 августа

Почти каждую ночь россияне обстреливают территорию Украины дронами и ракетами. Как пример, в ночь на 16 августа, враг применил:

  • 3 баллистические ракеты «Искандер-М»;
  • 3 ударных БпЛА Shahed;
  • 2 беспилотника неустановленного типа.

Во время отражения атаки ПВО уничтожила все беспилотники в Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.

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