В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу, в двух городах прогремели взрывы (отбой)
В Киеве, а также ряде областей Украины снова объявили воздушную тревогу. В Днепре и Запорожье слышали взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 12:07, воздушная тревога объявлена в:
- Киеве;
- Киевской области;
- Житомирской области;
- Винницкой области;
- Черкасской области;
- Кировоградской области;
- Николаевской области;
- Херсонской области;
- Запорожской области;
- Днепропетровской области;
- Донецкой области;
- Харьковской области;
- Полтавской области;
- Сумской области;
- Черниговской области.
Фото: воздушная тревога по состоянию на 12:07 (alerts.in.ua)
Угроза применения баллистики
"Угроза применения баллистического вооружения с восточного направления", - написали Воздушные силы Вооруженных сил Украины и призвали днепрян перейти в укрытие.
Взрывы в Днепре и Запорожье
По словам корреспондентов "Суспільного", в Днепре, во время тревоги, раздались взрывы.
В частности взрывы также слышали в некоторых районах Запорожья.
Отбой воздушной тревоги
По состоянию на 12:12, отбой тревоги был объявлен в:
- Киеве;
- Киевской области;
- Житомирской области;
- Винницкой области;
- Черкасской области;
- Черниговской области.
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:13 (alerts.in.ua)
Обстрел Украины в ночь на 16 августа
Почти каждую ночь россияне обстреливают территорию Украины дронами и ракетами. Как пример, в ночь на 16 августа, враг применил:
- 3 баллистические ракеты «Искандер-М»;
- 3 ударных БпЛА Shahed;
- 2 беспилотника неустановленного типа.
Во время отражения атаки ПВО уничтожила все беспилотники в Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.
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