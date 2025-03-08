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У Києві та низці областей України повітряна тривога через загрозу балістики

Фото: у Києві та частині України оголосили тривогу (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Повітряна тривога у Києві та низці областей України була оголошена у суботу, 8 березня. Українців попереджають про загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Спочатку повітряну тривогу оголосили на сході України. Потім "почервоніли" північні, центральні та південні області. У Києві повітряну тривогу оголосили о 14:53.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу ударів балістики.

"Загроза застосування балістичного озброєння, в областях де оголошену повітряну тривогу", - йдеться у повідомленні.

Карта повітряних тривог станом на 14:55

 

Нічний обстріл України

Цієї ночі російські війська випустили по Україні дві балістичні ракети, крилату ракету "Іскандер-К" і 145 дронів. Протиповітряна оборона знищила 79 дронів та крилату ракету, 54 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.

Відомо, що ввечері 7 березня росіяни вдарили по енергетиці Одеської області. Це вже сьома атака за три останні тижні. Також цієї ночі ворожі дрони атакували підприємство у Богодухові Харківської області. Внаслідок атаки троє осіб загинули, семеро постраждали.

Крім того, окупанти завдали масованих ударів по місту Добропілля Донецької області. Станом на 15:00 відомо про 11 загиблих та 40 постраждалих.

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Повітряні сили УкраїниВійна в УкраїніПовітряна тривога