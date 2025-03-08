У Києві та низці областей України повітряна тривога через загрозу балістики

Нічний обстріл України

Цієї ночі російські війська випустили по Україні дві балістичні ракети, крилату ракету "Іскандер-К" і 145 дронів. Протиповітряна оборона знищила 79 дронів та крилату ракету, 54 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.

Відомо, що ввечері 7 березня росіяни вдарили по енергетиці Одеської області. Це вже сьома атака за три останні тижні. Також цієї ночі ворожі дрони атакували підприємство у Богодухові Харківської області. Внаслідок атаки троє осіб загинули, семеро постраждали.

Крім того, окупанти завдали масованих ударів по місту Добропілля Донецької області. Станом на 15:00 відомо про 11 загиблих та 40 постраждалих.

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