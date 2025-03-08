В Киеве и ряде областей Украины воздушная тревога из-за угрозы баллистики

Ночной обстрел Украины

Этой ночью российские войска выпустили по Украине две баллистические ракеты, крылатую ракету "Искандер-К" и 145 дронов. Противовоздушная оборона уничтожила 79 дронов и крылатую ракету, 54 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны.

Известно, что вечером 7 марта россияне ударили по энергетике Одесской области. Это уже седьмая атака за три последние недели. Также этой ночью вражеские дроны атаковали предприятие в Богодухове Харьковской области. В результате атаки три человека погибли, семеро пострадали.

Кроме того, оккупанты нанесли массированные удары по городу Доброполье Донецкой области. По состоянию на 15:00 известно об 11 погибших и 40 пострадавших.

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